Lidl, Biedronka, IKEA i inne sklepy wycofują ten towar. Tego nie kupuj - oto nowe ostrzeżenia GIS [9.05.22 r.] Mateusz Mazur

Niektóre produkty można kupić w najbardziej popularnych sklepach. Znane marki wycofują je ze swoich półek, a jeśli masz je w swoim domu, to jak najszybciej zwróć je. Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.