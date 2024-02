Likwidacja abonamentu RTV - od kiedy? Padła konkretna data. Oto nowy pomysł na opłatę [1.02.24]

- Są rozważane różne opcje. Jedna z nich to składka audiowizualna, czyli powszechna opłata, która byłaby pobierana od wszystkich płatników PIT, CIT bądź KRUS. To nie byłaby duża opłata, w granicach 8,34 zł miesięcznie, czyli to jest ok. 100 zł rocznie. Ona dawałaby szansę na stworzenie telewizji obywatelskiej. To jest nasz wspólny interes, żebyśmy mieli media, których zawartość nie jest uzależniona od potrzeb rynku reklamowego.- zapowiedział Tadeusz Kowalski w rozmowie z WP.pl.