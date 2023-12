Limahl i jego "Never Ending Story"- zdjęcia. Tak teraz wygląda Christopher Hamill, dawny idol milionów nastolatków [13.12.2023 r.]

Limahl i "Never Ending Story". O co chodzi w niekończącej się opowieści? - wideo

Limahl kojarzy się nam głównie z hitem "Never Ending Story", a także teledyskiem ze scenami z filmu pod tym samym tytułem, na którym widzimy chłopca podróźującego na wielkim, śnieżnobiałym smoko-psie o imieniu Falkor.

Limahl - życiorys i kariera sceniczna

Limahl, a właściwie Christopher Hamill, urodził się 19 grudnia 1958 roku w Wigan. To brytyjski piosenkarz pop.

Był głównym wokalistą popowej grupy Kajagoogoo, która rozpoczęła działalność w 1981 r. Później Limahl osiągnął sukcesy jako solista. W 1984 roku wylansował przebój "The Never Ending Story", piosenkę przewodnią do filmu "Niekończąca się opowieść".