Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę [10.05.2023]

Limity dotyczą także osób fizycznych. Oznacza, że nikt z nas nie będzie już płacił za usługi powyżej limitu. Ma to wyeliminować transakcje nieoficjalne, od których nie odprowadza się podatku.

Tak będziemy płacić w 2024 roku

Jak będziemy mogli płacić powyżej limitu (20 tys. złotych) od 2024 roku? Nie będzie to możliwe fizycznie pieniędzmi . Będziemy musieli wykorzystać jeden ze sposobów płatności bezgotówkowej, do której należą:

Coraz więcej osób w codziennym życiu wybiera transakcje bezgotówkowe. Liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności bezgotówkowe wciąż rośnie. Jest to związane m.in. ze zmieniającymi się nawykami konsumentów, którzy chcą płacić w ten sposób. Większość firm a nawet świadczeń państwowych, jak świadczenia socjalne czy emerytury czy renty są wypłacane na konto. Dla wielu osób płatność bezgotówkowa jest dużo wygodniejszym rozwiązaniem.

Takie będą limity płatności gotówką w 2024 roku! Za to nie zapłacisz już gotówką

Co się stanie gdy zapłacimy gotówką powyżej 8 tys. złotych? Co dla nas oznacza wprowadzenie limitu? W poniższej galerii zobaczcie, za co już nie będziemy mogli płacić gotówką w 2024 roku: