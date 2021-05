Lipno może cieszyć się z dużego wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Miasto Lipno otrzymało 5 mln 390 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 i domu spokojnej starości nad rzeką, a także na przebudowę dróg.

Przed lipnowskim ratuszem odbył się briefing prasowy Iwony Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Poświęcony był Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych. Lipnowscy włodarze mają powody do zadowolenia, bo miasto otrzymało łącznie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych aż 5 mln 390 tys. zł. Już we wrześniu ubiegłego roku przyznano 500 tys. zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę dróg i termomodernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie. W trzecim naborze to 4 mln 890 tys. zł z przeznaczeniem na trzy duże inwestycje. To wręcz ogromne wsparcie dla samorządu miejskiego. Właśnie temu została poświęcona wizyta sekretarz stanu Iwony Michałek.