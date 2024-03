Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [9.03.2024] Agnieszka Kasperek

Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.