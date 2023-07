Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora - znamy przyczyny Agnieszka Kasperek

Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.