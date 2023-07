Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Takie są przyczyny. Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora [15.07.2023]

Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną?...

Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, a nawet na balkonie czy w donicach na oknie. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Jeśli liście twoich krzaków pomidora brązowieją i zwijają się, to znak, że roślinom brakuje ważnych składników odżywczych albo są niewłaściwie hodowane. Istotne jest, w jaki sposób i w którą stronę liście się zwijają. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się i jak na to zaradzić >> pixabay.com