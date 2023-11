List do Świętego Mikołaja - oto adres w Polsce i w Laponii. Tak można teraz zaadresować kopertę do Św. Mikołaja OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Listy do Świętego Mikołaja to tradycja, która nie ginie. Jak pokazują badania, aż 88 proc. dzieci w Polsce pisze listy do Świętego Mikołaja. Poczta Polska ściśle współpracuje z Biurem Listów do Świętego Mikołaja. Gdzie mieszka święty Mikołaj? Jaki jest adres świętego Mikołaja? Jak zaadresować kopertę do Świętego Mikołaja? Kiedy wysłać list do świętego Mikołaja, by doszedł na czas? Czytaj więcej!