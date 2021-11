Lockdown w Austrii. Kraj jest zamknięty dla turystów. Czy wyjazd na narty tej zimy będzie możliwy?

Austria - koronawirus

W ostatnich tygodniach Austria odnotowuje znaczny wzrost nowych przypadków koronawirusa. W związku z tym władze zdecydowały o wprowadzeniu lockdownu , a od lutego także obowiązkowych szczepień przeciw COVID (do tej pory zaszczepionych pełną dawką jest niecałe 66 proc. populacji Austrii).

Austria zamknięta dla turystów

Lockdown w Austrii obowiązuje od 22 listopada i dotyczy wszystkich obywateli - niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni. Oznacza to również, że wjazd do Austrii w celach turystycznych, w tym na narty, jest obecnie niemożliwy.

Lockdown w Austrii jest tymczasowy i ma obowiązywać maksymalnie do 13 grudnia. Co będzie później? Władze Austrii zapowiadają, że rozpoczną sezon zimowy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną.