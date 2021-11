Lockdown w Austrii. Zamknięte hotele i restauracje, ośrodki narciarskie otwarte na razie tylko dla mieszkańców

Austria - koronawirus

Lockdown w Austrii jest tymczasowy i ma obowiązywać maksymalnie do 13 grudnia .

W ostatnich tygodniach Austria odnotowuje znaczny wzrost nowych przypadków koronawirusa. W związku z tym władze zdecydowały o wprowadzeniu lockdownu , a od lutego także obowiązkowych szczepień przeciw COVID (do tej pory zaszczepionych pełną dawką jest niecałe 66 proc. populacji Austrii).

Austria - wjazd

Aktualne zasady wjazdu do Austrii, obowiązujące do 31.12.2021 r. podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak zaznaczono w komunikacie, w każdej chwili mogą one ulec zmianie.

Osoby przekraczające granice Austrii są zobowiązane posiadać:

potwierdzenie pełnego zaszczepienia (od 6.12.2021 ważność szczepienia będzie wynosiła 270 dni, kolejna dawka szczepionki