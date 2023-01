Lodowisko w Toruniu zostanie rozmrożone. - To koniec! - dramatyczny głos trenerki w sprawie Tor-Toru

Te czasy już minęły

"Tu zdecydowałam się rozwijać moją dyscyplinę, tu stworzono mi do tego warunki (...) Toruń może pochwalić się zawodnikami, którzy mają na swoim koncie wielokrotne starty w imprezach mistrzowskich, w tym 5 miejsce na Mistrzostwach Europy, zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej serii Challenger, wiele medali na arenach krajowych i międzynarodowych. Toruń może pochwalić się corocznym, bardzo szerokim naborem małych dzieci, stworzeniem i funkcjonowaniem klasy łyżwiarskiej w SP3, wieloetapowym systemem szkolenia, oraz najlepszym ośrodkiem w Polsce; ośrodkiem, którego wychowankowie zdobyli niedawno dla Polski, Puchar Narodów. To tylko kilka faktów, które udało się osiągnąć dzięki wsparciu Miasta i pracy sztabu ludzi. Ale te czasy już minęły ".

Jestem zmuszona opuścić Toruń

Sylwia Nowak-Trębacka nie kryje zdumienia z decyzji prezydenta o zawieszeniu działalności Tor-Toru w Toruniu:

„Oznacza to zamknięcie lodowiska na pięć miesięcy. Oznacza to, że po 14 latach jestem zmuszona Toruń opuścić i poszukać nowego ośrodka, w którym władze będą chciały budować łyżwiarstwo.

To dla mnie ogromny smutek. Żal i poczucie straconego czasu. Podcięcie skrzydeł. Koniec pewnej epoki. T o K o n i e c”.

Łyżwiarka nie zamierza jednak przejść nad tym do porządku dziennego:

„Chciałabym, aby powstał (...) swego rodzaju postulat do władz naszego miasta, merytoryczne zestawienie i wskazanie powodów, dla których decyzja o zamknięciu lodowiska jest zła i niekorzystna dla wielu środowisk. Mam też nadzieje, że w konsekwencji naszego wspólnego głosu odbędzie się spotkanie z władzami Miasta, w czasie którego w bezpośredniej, konstruktywnej dyskusji uda się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich”.