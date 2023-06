Lokalne drogi na Kujawach i Pomorzu są tak wąskie, że dwa auta się nie wyminą!

Sytuacja sukcesywnie poprawia się – dróg lokalnych przybywa, także w naszym regionie, ale wraz budową lub rozbudową nowych osiedli problem ożywa. Mieszkańcy zwracają na to uwagę władzom samorządowym, bo wiadomo – liczą się nie tylko autostrady, ale i te krótkie odcinki dojazdówek do własnych domów. Koszula zawsze jest bliższa ciału – można powtórzyć znane przysłowie.

- Tam, gdzie jest tak wąsko, samochody muszą zjeżdżać na pobocze, a te nie istnieją. Te niby pobocza to zwykły piasek, może czasem ubity, ale pełno tam dziur i kamieni, co grozi przebiciem opony lub uszkodzeniem felgi, nawet zawieszenia. W suche dni każdy zjazd na takie pobocze podnosi tumany kurzu – skarży się pani Irena , mieszkanka jednej z podbydgoskich wsi.

Najpierw były schetynówki

Państwo zaczęło realnie wspierać w tej materii samorządy lokalne w roku 2008 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ale potocznie zaczęto go nazywać schetynówkami – od nazwiska Grzegorza Schetyny, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, który zapoczątkował tę inicjatywę.

- Korzystamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który poprzednio nazywał się Funduszem Dróg Samorządowych, oraz z programu dedykowanego drogom w ramach Polskiego Ładu – wymienia Ryszard Borowski , wójt gminy Koneck, przewodniczący Zarządu Gmin Ziemi Kujawskiej. - W tej pięcioletniej kadencji udało nam się wybudować ponad 9,5 kilometrów dróg gminnych, a w sumie za fundusze rządowe ponad 31 kilometrów. To jest skok cywilizacyjny, choć potrzeby w tym zakresie i tak są ogromne. Małe samorządy ze swoimi bardzo ograniczonymi budżetami nie byłyby w stanie samodzielnie sprostać zadaniom drogowym, potrzebom wyrażanym przez mieszkańców. Zauważyłem, że nowe domy jednorodzinne na osiedlach wiejskich najchętniej budowane są właśnie tam, gdzie powstają drogi, bądź gdzie mają powstać.

Będzie nowe dofinansowanie

Wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na budowę, przebudowy i remonty dróg powiatowych i gminnych.

Do dyspozycji są 252 mln zł, co oznacza zwiększenie środków o ponad 100 milionów (w stosunku do naboru z 2022 r., gdy było 145 mln 328 tys. zł).