Lokatorzy otrzymali klucze do swoich nowych mieszkań w Grudziądzu. Dwa bloki wybudowało GTBS na Rządzu [zdjęcia]

Pierwszą lokatorką, która po otrzymaniu kluczy i podpisaniu protokołu weszła do swojego nowego "M" była Marzena Borcowska: - Myślę, że będzie się tutaj dobrze mieszkało. Mam 34. metry kwadratowe: salonik z aneksem kuchennym, pokoik, łazienka. I to wszystko. Dla mnie jednej w zupełności wystarczy.

Pani Marzena, jak mówi, już w czasie budowy najemcy mogli zaglądać by obserwować postęp prac. Lokatorka ku swej uciesze, nie czekała długo na wprowadzenie się. - Niespełna rok. Na listę zostałam wpisana w kwietniu ubiegłego roku - dodaje pani Marzena.

Lokatorzy ubiegający się o lokale z GTBS-u musieli partycypować w budowie i byli zobowiązani do uiszczenia tzw. wkładu własnego stanowiącego ok. 30 proc. wartości. W przypadku naszej rozmówczyni było to ok. 45 tys. zł. - Nie są to jakieś kolosalne pieniądze, ale też nie małe - uważa pani Marzena. - Trzeba myśleć pozytywnie, cieszyć się z tego co się ma. Teraz tylko, aby zdrowie dopisywało.