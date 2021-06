Lokatorzy z Bydgoszczy nie zgodzili się na nowy czynsz. Właściciel wystawił im meble na podwórko [20.06.2021 r.]

Mężczyzna kontynuuje: - Właściciel mieszkania pod koniec kwietnia odciął nam wodę. Pod pretekstem przeprowadzenia remontu zrobił megadużą dziurę w ścianie. To, co zafundował nam w tym tygodniu, przekracza ludzkie pojęcie. Dobrze, że mama nie widzi tego, co się w domu teraz dzieje.

Dobytek na podwórzu

Gdy pan Jacek wracał do domu, na podwórku zobaczył swoje meble, telewizor, lodówkę, inne sprzęty i inne rzeczy, w tym osobiste. - To sprawka właściciela kamienicy – zaznacza. - Włamał się nam do mieszkania i bez uprzedzenia wyniósł wszystko ze środka.

Czasem takie desperackie kroki podejmują właściciele posesji, którym najemcy zalegają wysokie kwoty z tytułu czynszu. - My jednak czynsz płacimy na bieżąco – podkreśla pan Jacek. - Właściciel wysłał mi SMS-a z informacją, że mam zabrać rzeczy z podwórza. Inaczej trafią na śmietnik. Nie zabrałem wszystkiego, bo nie mam dokąd. Zatrzymałem się u partnerki, a ona nie ma miejsca na schowanie moich rzeczy. Akcja wydarzyła się w miniony poniedziałek, 14 czerwca 2021. Od tamtej pory część rzeczy pewnie rozkradziono. Nie mogę przecież czuwać przy nich w dzień i w nocy - przekonuje czytelnik.