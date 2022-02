Ma to być jedna z największych inwestycji w Inowrocławiu. Przy zakładach "Soda-Mątwy" powstanie instalacja przetwarzania odpadów

- To będzie jedna z największych (bo ok. 800 milionowa) inwestycja w Inowrocławiu. Starało się o nią również Janikowo. Ciech S.A. wybuduje w Inowrocławiu przy "Sodzie" do 2026 roku jedną z najbardziej nowoczesnych w Europie instalacji termicznego przekształcania odpadów. Z tak zwanych frakcji palnych, czyli zbieranych od nas odpadów będzie w temperaturze ok. 1000 stopni Celsjusza wytwarzana energia cieplna i elektryczna, która pozwoli na zaspokojenie części potrzeb "Sody-Mątwy" - informuje na Facebooku prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.