Maciej Musiałowski żyje po królewsku - zdjęcia. Tak wygląda zamek aktora w Domanicach [8.12.2023]

Maciej Musiałowski – artysta z krwi i kości

Rozpoznawalność po "Sali samobójców. Hejter”

Wielki boom w jego karierze odnotowuje się jednak w chwili premiery filmu "Sala samobójców. Hejter”, gdzie zagrał główną rolę i zwrócił na siebie uwagę widzów, reżyserów i producentów filmowych. Za sposób kreacji postaci Tomasza Giemzy został nawet nominowany do Orła w kategorii "Najlepsza rola męska". Został również laureatem nagrody dla najlepszego aktora, przyznanej w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera.

Zamek w Domanicach

Pałac nazywano zamkiem, co stanowiło wyraźne nawiązanie do rycerskich tradycji, jego położenia i bajecznych widoków na okolicę oraz dawnej obronnej funkcji. Dawni właściciele tak usytuowali taras widokowy zamku, aby móc patrzeć na należąca do Korony Gór Polski, Ślężę. Najbardziej znanym mieszkańcem Domanic był książę Fryderyk Wilhelm von Brandenburg. W XIX wieku do zamku prowadziła już reprezentacyjna aleja kasztanowa, a przez wejściem utworzono dziedziniec.

- Deklaruję, że będę dbał o to miejsce, rozwijał i pielęgnował, by oszołamiało przyszłe pokolenia, ale i cieszyło nasze - napisał wówczas na Instagramie.

Tym samym aktor dołączył do grona ekscentrycznych artystów, którzy łączą przyjemne z pożytecznym, czyli miłość do rozmachu, przepychu, historii, architektury z miłością do uczty, sztuki i twórców. Fundacja Rodziny Musiałowskich zdążyła już nawet zorganizować tam I edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych.

Źródło: AKPA