Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów [11.09.2023 r.]

Pies rozumuje jak dwuletnie dziecko

Uznaje się, że średnie IQ psa jest podobne do IQ dwuletniego dziecka. I chociaż na pierwszy rzut oka może to nie robić dużego wrażenia, pamiętajmy, że w tym wieku człowiek rozpoznaje już większość przedmiotów, z którymi na co dzień ma kontakt, a także wie, które zabawki i przedmioty należą do niego.