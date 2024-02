Magda Gessler i "Kuchenne Rewolucje" znów w Żninie. Mamy nowe informacje i zdjęcia. Kiedy emisja programu?

Zgłosili się do programu "Kuchenne Rewolucje" za namową córki

Przygoda z "Kuchennymi Rewolucjami", których realizatorzy zawitali do stolicy Pałuk, rozpoczęła się w ubiegłym roku. Wówczas do udziału w programie, za namową córki, zgłosili się Anna i Tomasz Siwiak, wcześniej prowadzący w Żninie "Chicken Go".

Ekipa programu po raz pierwszy zawitała do Żnina, a ściślej wspomnianego "Chicken Go", 12 grudnia 2023 roku. I się zaczęło.

To był intensywny czas przemiany lokalu. Z menu zniknął kurczak, który był sztandarowy w Chicken Go. Zamiast tego pojawił się w ofercie "schaboszczak", a daniem firmowym stał się ten zaproponowany przez Magdę Gessler, robiony z trzech rodzajów mięs (karkówki, schabu i boczku), a co najważniejsze, z wieprzowiny złotnickiej, pochodzącej z hodowli ekologicznej.

Od tamtego czasu nie ma już przy Browarowej szyldu Chicken GO, a jest Bar Mój Schaboszczak.