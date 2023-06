Magda Gessler w odważnej sesji zdjęciowej. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów

Magda Gessler nago w odważnej sesji zdjęciowej do magazynu

Odważne zdjęcia Magdy Gessler - restauratorka wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej

Gdy wszyscy patrzą w tył, ona idzie pewnym krokiem w przód i nie ogląda się na to, co było. Nie rozpacza, nie rozpamiętuje, nie żałuje. Bo nie ma czego! Z ciekawością dziecka kosztuje życie i bezczelnie spełnia swoje najskrytsze fantazje. Magda Gessler opowiada Wiktorowi Krajewskiemu, czy rok, w którym obchodzi swój urodzinowy jubileusz, jest dla niej przełomowym i dlaczego czasami marzy, żeby ktoś zapędził ją do łóżka… - napisano na Instagramie magazynu.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani są podzieleni. Niektórzy są zdania, że 69-letnia Magda Gessler wygląda naprawdę fenomenalnie. Część internautów krytykuje odważne zdjęcie:

- Nogi chyba pożyczone.

- Nie wygląda to niestety naturalnie ani prawdziwie. Szczególnie dół…

- Ale retusz. To jest to niebanie się przemijania?

- Pani Magda jest świetną kobietą, pewną siebie. Po co ten Photoshop?