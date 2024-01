Magdalena Fręch w Australian Open idzie jak burza. Tak żyje polska tenisistka [zdjęcia]

Magdalena Fręch znakomicie radzi sobie na kortach w Melbourne. Polka najpirew ograła Darią Saville i awansowała do II rundy rywalizacji, a potem wyrzuciła z turnieju rozstawioną z numerem 16. francuską tenisistką Caroline Garcię, pokonując ją 6:4, 7:6 (7-2). Tym samym Fręch po raz pierwszy w karierze awansowała do III rundy wielkoszlemowego Australian Open.

- Jeszcze to do mnie tak naprawdę nie dociera. Od początku roku gram z takim założeniem, aby cieszyć się grą, cieszyć się czasem spędzonym na korcie. Na początku byłam zbyt wystraszona i trochę za bardzo się wycofałam. Później grałam instynktownie i, jak widać, przyniosło to efekt - komentowała przed kamerami Eurosportu.

