Magdalena Mielcarz grała Ligię w "Quo Vadis". Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.04.2024]

Magdalena Mielcarz nie ma na swoim koncie zbyt wielu produkcji aktorskich. W pewnym momencie swojego życia postawiła na rodzinę i inne aktywności.

- Przed wyjazdem do Stanów nie byłam w żadnej szkole aktorskiej i wydawało mi się, że to jest bardzo fajne życie, barwne, pełne przygód, podróży. I to prawda. Ale jest też tak, że jeśli chce się to naprawdę przeżyć, wbijasz sobie nóż prosto w serce. Przed kamerą wyciągasz to, co najintymniejsze. Trafiłam wtedy na dwa filmy, które potwornie dużo mnie kosztowały. Grałam i to były moje najprawdziwsze emocje, a nie tylko tej postaci. Postarzałam się o 10 lat. Z drugiej strony, jeśli jesteś aktorem, to chcesz grać właśnie trudne role. I wtedy zapaliła mi się w głowie lampka: czy to jest w ogóle zawód dla mnie? - mówiła w wywiadzie dla kobieta.pl.