Magdalena Wójcik - tak dziś wygląda Aneta Czysta ze "Złotopolskich". Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024 r.]

Magdalena Wójcik ma dziś 54 lata. Ostatnio wzięła udział w spotkaniu "Zmiana jest kobietą" zorganizowanym przez Dorotę Goldpiont. Jak podaje AKPA, aktorka opowiadała między innymi operacji serca, którą przeszła.

- W 2015 roku okazało się, że muszę się poddać skomplikowanej operacji serca. Mimo że czułam się świetnie, zmuszona byłam podjąć decyzję o położeniu się w szpitalu. Mogłam to zrobić od razu, albo poczekać, ale lekarz powiedział mi wprost: "Może pani nie dożyć 65. roku życia". Pomyślałam, że nie ma co zwlekać. I to była wspaniała decyzja. Poznałam cudownego lekarza w Rzeszowie, dokąd pojechałam specjalnie do tego konkretnego, z polecenie, specjalisty. Wspominam tę operację jaką jedno z najpiękniejszych przeżyć w moim życiu, bo wokół mnie chodzili wspaniali ludzi, anioły. To była ciężka operacja, trwająca 6 godzin, miałam krążenie pozaustrojowe. Różne rzeczy mogą się wtedy zdarzyć, mogłam się nawet nie obudzić. Gdy otworzyłam oczy, poczułam, że narodziłam się na nowo. Nareszcie zaczęłam doceniać życie, jestem dla siebie dobra - mówiła Magdalena Wójcik.