Majka Jeżowska - sekrety diety i jej wyglądu. Tak pięknie można wyglądać po 60-tce [27.01.2024]

Majka Jeżowska - tak rozpoczęła się jej kariera

Majka Jeżowska - tak pięknie można wyglądać po 60-tce - ZDJĘCIA

Jak donosi portal pysznosci.pl, piosenkarka "nigdy nie przeszła na restrykcyjną dietę, ale zrezygnowała z kilku produktów. Majka Jeżowska nie je przede wszystkim mięsa i jajek. Jej jadłospis opiera się głównie na warzywach, owocach, owocach morza oraz nabiale".

Majka Jeżowska lubi to, co naturalne, nieprzetworzone. Stara się też pilnować stałych godzin posiłków. Jeśli pozwala sobie na odrobinę szaleństwa, są to co najwyżej lody, które uwielbia.

W jej rozkładzie dnia jest miejsce aktywność fizyczną, ćwiczenia. "Dzięki nim utrzymuje swoją zgrabną sylwetkę. Jednak najważniejszym dla niej elementem jest psychologia jedzenia. Bez niej nie osiągnęłaby takich efektów. Nie myśli ciągle o posiłkach i stara się skupiać uwagę na zupełnie innych aspektach" - dowiadujemy się z pysznosci.pl.

Zobaczcie, jak pięknie można wyglądać po 60-tce. Oto zdjęcia tryskającej energią, kolorowej i z piękną figurą Majki Jeżowskiej. Pokazujemy je w galerii: