Majówka na wiślanym promie „Flisak” jednak zagrożona. Trzeba usunąć usterki

Jest jeszcze nadzieja, choć słabnąca, że ten bocznokołowy statek ruszy w swój pierwszy rejs z pasażerami i samochodami na pokładzie jeszcze w długi majowy weekend. To rejs niedaleki – z przyczółka przeprawy promowej w Solcu Kujawskim na przeciwległy brzeg Wisły, na którym znajduje się miejscowość Czarnowo.

Inspektorzy każą usunąć niedociągnięcia

„Inspekcja miała na celu sprawdzenie stanu opisanego w dokumentach stanowiących podstawę do wydania świadectwa zdolności żeglugowej ze stanem faktycznym oraz sprawdzenia zgodności wyposażenia statku z wymaganiami określonymi w przepisach” – poinformował nas mailowo Aleksander Kopeć , starszy inspektor nadzoru nad żeglugą.

Z inspekcji tej został sporządzony protokół określający zakres wykonania prac oraz usunięcia usterek przez armatora statku, to jest firmę Techno Marine. Armator został zobowiązany do usunięcia usterek oraz uzupełnienia brakującego wyposażenia statku. W związku z tym to armator statku powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.