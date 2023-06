Makatki kuchenne na wystawie w inowrocławskiej bibliotece. To prace stworzone na konkurs ogłoszony przez książnicę. Zobaczcie zdjęcia

Na konkurs wpłynęło 19 prac, co pokazuje, iż tradycja w tej dziedzinie nadal trwa. Jury w składzie: Henryka Derezińska - członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Katarzyna Kasiborska - kustosz działu historii i etnografii Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu , Krystyna Lewicka-Ritter - dziennikarka regionalna, jurorka Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego, Dorota Drobnik-Stefańska - dyrektor biblioteki i Agnieszka Kozik - zastępca dyrektora biblioteki przyznało: 1 miejsce Mariannie Burak , 2 Alinie Książek , 3 Małgorzacie Sobocie . Wyróżnienia przyznano: Jadwidze Tumidajewicz, ** Joannie Gotowalskiej , Marii Sulimie i Przemysławowi Rochowiakowi. **

Makatki kuchenne - trochę historii

"Dobra żona tym się chlubi...". Sentencje na makatkach

Powstawały różnorodne kompozycje o tematyce świeckiej, rzadziej religijnej. Uzupełniano je napisami: pozdrowieniami - "Dzień Dobry", "Szczęść Boże", życzeniami - "Smacznego", "Dobrego apetytu", przysłowiami - "Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść", Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje" _i innymi sentencjami, zazwyczaj o charakterze moralizatorski, czy będącymi rodzajem dewizy pani domu - "Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi", "Nie mówi nikomu, co się dzieje w twoim domu". _