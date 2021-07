Makijaż odmładzający na lato. Dzięki tym trickom będziesz wyglądać młodziej [zdjęcia - 26.07.2021]

NOWE Ze względu na ocieplenie klimatu, jabłka stają się coraz mniej odporne na niekorzystne warunki pogodowe

W polskich sadach i na plantacjach warzyw pojawiają się nowe szkodniki, znane do tej pory w strefach klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego. To nie jedyna konsekwencja zmieniającego się klimatu. Do tego konsekwencje pandemii. Unia Owocowa nakreśla aktualną sytuację w branży sadowniczej.