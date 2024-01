Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Aktorka na niezwykle pogodnych zdjęciach [10.10.2024]

Ile lat ma Małgorzata Foremniak?

W jakich filmach grała Małgorzata Foremniak?

Po raz pierwszy w filmie zagrała w 1990 roku. I to u boku samego Bogusława Lindy. Było to "In flagranti" w reżyserii Wojciecha Biedronia. Potem mogliśmy ją podziwiać w serialach "Bank nie z tej ziemi", "Radio Romans", "Matki, żony i kochanki", "Tajemnica Sagali", "Ekstradycja 2" i "Sława i chwała".

Największą sławę przyniosła jej jednak rola doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". Dzięki temu aż trzykrotnie otrzymała "Telekamerę" dla najlepszej polskiej aktorki.