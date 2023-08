Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje luksusowym kamperem. Tak wyglądają wnętrza - robią wrażenie! [11.08.2023] jg

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postawili w tegoroczne wakacje na nietypowy środek transportu. Gwiazdorska para wybrała się kamperem do Danii. Lecz nie byle jakim, pojazd bowiem jest bardzo luksusowy. Zobacz na kolejnych slajdach galerii >>> AKPA Zobacz galerię (10 zdjęć)

Karawaning staje się coraz popularniejszy, także wśród gwiazd. Udowodnili to ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wybrali się kamperem w podróż po Danii. Popularne małżeństwo słynie z zamiłowania do luksusu i nie mogło go zabraknąć również na tych wakacjach. Ich kamper robi niesamowite wrażenie - zobaczcie zdjęcia!