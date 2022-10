Małgorzata Rozenek pokazała nowy dom. Jasne kolory i kolorowe dodatki - tak wygląda w środku! [zdjęcia]

Nowy dom Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Zobaczcie zdjęcia ze środka

Tak mieszka Małgorzata Rozenek. Z tego pokoju jest szczególnie dumna

Sercem domu jest salon z kuchnią: to obszerna przestrzeń z jasnym kompletem wypoczynkowym, kominkiem i kącikiem dla dzieci. Kuchnia to jasne meble i duża wyspa z ciemnym blatem, w szafach mnóstwo kolorowych gadżetów i dodatków. Małgorzata Rozenek z dumą prezentuje pokój syna Henryka, który tak skomentowała na Instagramie: - Uśmiecham się do Was z jednego z piękniejszych miejsc, jakie znam.