Małgorzata Tomaszewska zaskakuje zgrabną sylwetką podczas drugiej ciąży. Tak wygląda gwiazda w stroju kąpielowym [6.08.2023 r.]

Małgorzata Tomaszewska ponownie jest w ciąży

Na dołączonym do informacji zdjęciu widać wystający już brzuszek. Sylwetka gwiazdy jest jednak nienaganna - szczupłe nogi i ramiona wskazują na to, że gwiazda dba o to, aby nadprogramowych kilogramów nie przybyło zbyt wiele.

Przeczytaj także: Tak mieszkają dziś Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu