Mama zmarła w Świeciu podczas cesarskiego cięcia. Tata i szóstka dzieci potrzebują pomocy

Pan Rafał potrzebuje naszej pomocy!

- Dziękuję ludziom za to, że okazali mi tyle serca i pomocy i sporo rzeczy do remontu już mam, ale wciąż jeszcze dużo brakuje. Potrzebne są materiały, żeby założyć w domu centralne ogrzewanie, podłogi, drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, meble. Trzeba odnowić łazienkę. Ja się tego remontu nie boję, będę przy nim pracował, ale gdyby ktoś chciał mi w tym pomóc, łazienki sam nie zrobię. Nie mogę dopuścić, żeby dzieci żony trafiły do domu dziecka, bo to są też moje dzieci, choć nie ich jestem biologicznym ojcem. Mieszkamy ze sobą od dawna, bardzo się lubimy, ale teraz, po śmierci Krysi, sytuacja się skomplikowała. Przy dzieciach pomaga mi jej siostra.