Mama, żona i piękna podprowadzająca. Grudziądzanka Zuzanna Pless zostanie miss PGE Ekstraligi? [zdjęcia]

Zuzanna Pless jest reprezentantką regionu i MrGarden GKM Grudziądz w półfinale konkursu Miss PGE Ekstraligi 2020. W eliminacjach spisała się świetnie, zdobyła 6,53 proc. wszystkich głosów i zajęła 3. miejsce. Grudziądzanka ma 23 lata, jest szczęśliwą mężatką, matką dwójki dzieci, prywatnie interesuje się modą. Teraz będzie walczyła o jedno z czterech miejsc w finale. Głosowanie potrwa od 3 do 8 września. Zachęcamy do wsparcia Zuzanny! A jeśli macie wątpliwości, to te piękne zdjęcia je rozwieją >>>Następne zdjęcia pięknej grudziądzanki. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Speedway Ekstraliga