Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień gwiazda KSW. Bajkowy widok z okien [1.03.2024] Joachim Przybył

Mamed Chalidow na co dzień mieszka w posiadłości na Warmii. Jego dom pod Olsztynem zachwyca położeniem, za oknami sportowiec ma łąki, lasy i jezioro. Zobaczcie jak w środku wygląda dom Mameda Chalidowa! AKPA Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Mamed Chalidow to jeden z najbardziej znanych i popularnych sportowców w sztukach walki w Polsce. Gwiazda KSW na co dzień mieszka w imponującej posiadłości na łonie natury pod Olsztynem. Mamed Chalidow to miłośnik kotów, zapalony wędkarz. W sobotę 24 lutego stoczył z Tomaszem Adamkiem jedną z największych walk w historii KSW i zarobi fortunę. Tak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.