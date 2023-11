Mamed Chalidow - tak mieszka słynny wojownik MMA. Mamy zdjęcia ze środka posiadłości nad jeziorem [29.11.2023]

Mamed Chalidow to jeden z najsłynniejszych wojowników MMA w Polsce. Gwiazda KSW mieszka pod Olsztynem w domu z fantastycznym widokiem na pobliskie jezioro. Niewykluczone, że jeszcze zobaczymy świetnego sportowca w oktagonie. A na razie zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Mamed Chalidow.

W takim domu mieszka Mamed Chalidow. Obłędny widok z okien

W oktagonie Mamed Chalidow był bezwzględny dla swoich rywali, ale na co dzień jest łagodny jak baranek. Jednym z jego hobby jest wędkarstwo, uwielbia ciszę i święty spokój nad wodą. Sportowiec podkreśla, że to znakomity sposób wyciszenia po emocjach w oktagonie. Mamed Chalidow to kociarz i ma tych zwierząt kilka w swoim domu.