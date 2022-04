Mamy horoskop miłosny na cały 2022 rok. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości [26.04.2022]

PannaU wszystkich wstrząsy i rewolucje, a u ciebie kolejny etap planu, którym kierujesz się od lat. Twoje możliwości się powiększą, staniesz się niezbędny dla innych, a twoje doświadczenie i zdolność do szybkiego uczenia się i przyswajania informacji sprawi, że będziesz niezastąpiony. Opozycja Jowisza od maja do lipca dużo spraw przyspieszy. Ucz się, nie zostawaj w tyle, bo starczy ci energii i zapału na realizację ambitnych planów. Opozycja Neptuna zachęca do utrzymywania życiowej równowagi między pracą i życiem prywatnym, wysiłkiem i odpoczynkiem, codziennością i życiem duchowym. Znajdź sobie wyższy cel i realizuj go, bo teraz planety bardzo ci sprzyjają. Unikaj jednak osób niekonkretnych i oceniających negatywnie twoje życie. Ci, którzy zawracają się z obranej drogi i krytykują, chcą ugrać coś dla siebie i nie myślą o tobie. Uważaj, aby przez przesadny krytycyzm nie przegapić ważnych życiowych szans.Nabierzesz wiary w siebie, pokonasz kompleksy i zdobędziesz popularność w towarzystwie. Trudno jednak będzie upolować cię na dłużej. Samotne Panny poszukają raczej okazji do zabawy, a nie wielkiej i poważnej miłości. Składać będziesz obietnice, których nie będziesz zamierzał dotrzymać lub w ostatniej chwili zmieniać będziesz zdanie. Uważaj, bo takim postępowaniem złamiesz niejedno serce! Panny, które już są z kimś związane będą cieszyć się życiem. To dobry rok, aby podejmować ważne wspólne decyzje, stawać na ślubnym kobiercu, planować narodziny dziecka.

