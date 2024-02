Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [20.02.2024 r.]

Podwyżki dla nauczycieli miały trafić na ich konta w marcu, teraz jednak może się okazać, że podwyżki trafią na ich konta dopiero w kwietniu, o czym poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i tytułem magistra (95% wszystkich belfrów spełnia te wymogi) miałoby wynosić:

dla nauczyciela początkującego (bez stopnia awansu zawodowego) - 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto),

dla nauczyciela mianowanego - 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto),

dla nauczyciela dyplomowanego - 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

To jednak nadal nie jest wynagrodzenie, które zapewniałoby spokój tej grupie zawodowej. W Sejmie jest projekt zmiany wynagrodzeń nauczycieli i uzależnienie ich od średniego krajowego wynagrodzenia brutto. To dawałoby gwarancje nauczycielom na stałe podwyżki i nie spowodowałoby tak dramatycznej sytuacji, z jaką mamy do czynienia teraz, że nauczyciele zarabiają o kilka złotych więcej niż minimalne wynagrodzenie w kraju.