Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur - dane aktualne 22 stycznia. Takie mogą być stawki od marca [23.01.2024 r.]

Wprowadzenie waloryzacji procentowej dla emerytów wynika z obowiązku ustawowego. Zaproponowana stawka wzrostu to 12,3 procent, jednak istnieje możliwość jej dostosowania ze względu na spadek inflacji w drugiej połowie 2023 roku.

Obowiązek ustawowy i stawki wzrostu emerytur w 2024 roku. Wpływ prognoz inflacyjnych na decyzję rządu

Według grudniowych prognoz Narodowego Banku Polskiego, spodziewany wzrost cen w 2023 roku wynosił 11,4%. Ten wskaźnik mógł wpłynąć na decyzję rządu dotyczącą planowanej waloryzacji emerytur w 2024 roku.

Pytanie o to, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku, budzi zainteresowanie szczególnie od 15 stycznia. Główny Urząd Statystyczny podał wtedy najnowsze dane dotyczące inflacji, która za poprzedni rok wyniosła 11,9%. To oznacza, że emerytury w marcu wzrosną co najmniej o tę wartość.