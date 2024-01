Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur po zmianie wskaźnika. Duże zmiany w wyliczeniach [2.01.2024]

Od kilku miesięcy podajemy najnowsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur. Zawsze zaznaczyliśmy, że to prognozy na dany moment publikacji materiału. Prognozy się zmieniły! Dobre informacje są takie, że powodem jest spadek inflacji. Gorsze są takie, że nasze poprzednie wyliczenia będzie można prawdopodobnie wyrzucić do kosza, gdyż waloryzacja może być mniejsza niż zapowiadano!

1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur.

Waloryzacja Emerytur 2024 - nowe prognozy i prawdopodobny wskaźnik waloryzacji

Z naszych szacunków wynika, że w roku 2024 waloryzacja emerytur nie osiągnie takich wysokich wartości jak w poprzednim roku. Niemniej jednak, emeryci i renciści nadal mogą spodziewać się znacznej, dwucyfrowej podwyżki. Zapraszamy do zapoznania się z przybliżonymi obliczeniami dla różnych kwot, dostępnymi w naszej galerii. Oczywiście, to obecnie jedynie prognoza, ale z pewnością jest zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy wkrótce.

Zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku, prognozowana waloryzacja emerytur na rok 2024 wynosiła 12,3%. To jednak niższa wartość niż w rekordowym 2022 roku, kiedy to emerytury wzrosły o imponujące 14,8%. Warto zaznaczyć, że taka wysoka, dwucyfrowa waloryzacja nie jest wynikiem dobrej woli obecnych czy poprzednich rządzących, lecz efekte inflacji. To właśnie inflacja stanowi główny czynnik brany pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji.

Mimo wcześniejszych prognoz wskazujących na 12,3% wzrost emerytur, istnieje prawdopodobieństwo, że waloryzacja przeprowadzona w marcu 2024 roku będzie nieco niższa. Ostatnie dane przedstawione przez Narodowy Bank Polski informują, że wzrost cen w 2023 roku wyniesie 11,4%.

Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja związana z emeryturami po zmianie rządu

Także inne duże zmiany w emeryturach są od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Emerytury pomostowe to świadczenia cykliczne, przyznawane do momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Przeznaczone są dla osób pracujących w warunkach specjalnych lub o szczególnym charakterze, gdzie wraz z postępującym wiekiem istotnie maleje zdolność do wykonywania pracy, związana z obniżającą się wydolnością psychofizyczną pracownika. Dzięki emeryturom pomostowym przedstawiciele niektórych zawodów będą mogli przejść na emeryturę nieco szybciej. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie planował podwyższenia wieku emerytalnego, nowy rząd także nie zapowiada takich zmian.

Wideo KRRiT w trybie pilnym przygotuje projekt ws. mediów publicznych