Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach [17.08.2023 r.]

Tak obliczyć swój numer w horoskopie numerologicznym?

Po dodaniu każdej z liczb musimy doprowadzić do uzyskania cyfry, jeśli uzyskamy wynik dwucyfrowy musimy dalej dodawać uzyskany wynik. Ostatecznie musimy uzyskać cyfrę od 1 do 9. Wyliczenia dokonuje się w taki sam sposób jak w numerologii klasycznej.

Horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień - lista

I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Nasza przyszłość jest zapisana w numerach. Zobaczcie co was czeka w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szczegóły w poniższej galerii.