Mamy oficjalne propozycje na nowy wiek emerytalny. Trwają negocjacje ws. emerytur stażowych [5.08.2023]

Jakiś czas temu w Stalowej Woli rząd zawarł porozumienie z NSZZ "Solidarność". Obszary uregulowane w porozumieniu dotyczyły m.in. kwestii emerytur, dofinansowań, wynagrodzeń oraz funkcjonowania związków zawodowych.

Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w Hucie Stalowa Wola, że rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych.

Szef rządu pytany podczas konferencji prasowej, kiedy mogą zostać wprowadzone rozwiązania dot. obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 roku życia, a dla mężczyzn do 60 roku życia, dla tych którzy pracują 35 albo 40 lat, co było jednym z głównych postulatów Solidarności w ramach projektu tzw. emerytur stażowych, wskazał, że "trudno dziś mówić o tym, co toczy się, będzie się toczyło w najbliższych miesiącach, może nawet kwartałach, jako o czymś przesądzonym".