Mamy stawki emerytur bez podatku 2022. Takie może być twoje świadczenie w przyszłym roku [2.09.2021]

NOWE Tak mieszkają gwiazdy nowej edycji Rolnik Szuka Żony. Gospodarstwa robią wrażenie! [2.09.2021]

Bohaterami kolejnej edycji bijącego rekordy popularności programu będą: Elżbieta, Kamila, Kamil, Krzysztof i Stanisław. Ósemka kandydatek i kandydatów pokazała się w tzw. odcinku zerowym. Zainteresowani znajomością, mieli okazję wysłać do nich listy. Najwięcej trafiło do Elżbiety, Kamili, Kamila, Krzysztofa i Stanisława. To właśnie oni będą dalej szukać miłości. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy nowej edycji programu Rolnik Szuka Żony.