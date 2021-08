Mamy stawki emerytur bez podatku 2022. Takie może być twoje świadczenie w przyszłym roku [28.08.21]

NOWE TYLKO U NAS Co się stało z Anią Janowską z Łodzi? 11-latka przepadła bez śladu. Tajemnicze zaginięcie dziewczynki w centrum Łodzi! 27.08.2021

Zagadka zaginięcia 11-letniej dziewczynki w Łodzi jest nadal niewyjaśniona. Co się stało z 11-letnią Anią? To wydarzenie przed laty wstrząsnęła Łodzią. 11-letnia Ania wyszła z domu w centrum Łodzi i przepadła bez wieści. Choć od tego czasu minęło 30 lat, nikt nie wie co stało się z dziewczynką. Przypominamy sprawę zaginionej dziewczynki.