Mamy stawki płacy minimalnej na przyszły rok. Będą dwie podwyżki dla ponad 3 milionów Polaków [5.08.2023]

W informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przypomniano, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Zgodnie z przepisami, jeżeli Rada Dialogu Społecznego w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów, nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione RDS do negocjacji.

Taka będzie pensja minimalna w Polsce w 2024 roku. Mamy stawki

Minister rodziny Marlena Maląg podawała na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, że według rządowych szacunków, z przyszłorocznej waloryzacji skorzysta ponad 3,6 mln osób, a jej koszt po stronie pracodawców wyniesie 35 mld zł. "To, co wpłynie do budżetów gospodarstw domowych, to ponad 21 mld zł" - poinformowała minister.