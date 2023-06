Mamy tabelę wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Takie będą dodatkowe przelewy na konta [6.06.2023]

Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia!

Trzynasta emerytura jest świadczenie opodatkowane objęte składką. Największym beneficjentem trzynastki jest NFZ, który pobiera od każdej wypłaconej trzynastki 9 proc., co jest elementem funkcjonowania w tym systemie. W rezultacie „trzynastka” w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem będzie trzeba zapłacić od tej kwoty podatek.

Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Podatek dochodowy jest systemowo częścią zobowiązań, które podatnicy w tym przypadku płacą. Wcześniej zwolnienie dodatkowych emerytur z podatku było czymś nadzwyczajnym. Powodem była oczywiście pandemia koronawirusa.