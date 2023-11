Mamy tabelę wyliczeń grudniowej emerytury - wyliczenia netto i brutto. ZUS wyjaśnia nam kwestie dwóch przelewów [26.11.2023]

Jak kształtują się grudniowe emerytury 2023 roku? W tym roku emeryci z niższymi świadczeniami otrzymali obfite podwyżki na poziomie 250 zł brutto, co przekłada się na 227,50 zł netto. Takie świadczenie trafia do osób korzystających z emerytur minimalnych, a także posiadaczy podstawowych emerytur do około 1700 zł brutto.

Oto tabela wyliczeń emerytur grudniowych brutto i netto. Takie są stawki

Emerytury grudniowe - niektórzy seniorzy dostaną dwie emerytury!

- To dotyczy osób, których termin płatności przypada w Nowy Rok, 1 stycznia. Emerytury i renty za styczeń trafią do nich do 31 grudnia. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które lądują na rachunkach bankowych - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.