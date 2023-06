Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów [13.06.2023]

Emerytura 2024: szacunkowa waloryzacja

Jest to zgodne z zasadą waloryzacji emerytur wprowadzoną w 2019 roku, która gwarantuje, że emerytury co roku wzrosną co najmniej o wartość inflacji powiększonej o realny wzrost płac. W ten sposób emeryci zyskują pewność, że ich świadczenia nie będą traciły na wartości.

Chociaż prognozy na rok 2024 sugerują mniejszą waloryzację, to pamiętajmy, że są to tylko przewidywania, które mogą ulec zmianie w zależności od wielu czynników, takich jak inflacja, stopa bezrobocia czy produktywność gospodarki. Rząd, podejmując decyzje dotyczące waloryzacji, uwzględnia te i wiele innych czynników.

Ostateczne decyzje dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 zostaną podjęte na początku przyszłego roku, na podstawie danych ekonomicznych z końcówki roku 2023. Wtedy też będziemy mogli zobaczyć, czy wstępne prognozy się potwierdzą. Planuje się natomiast jeszcze wprowadzenie programu "300 plus dla emerytów". Według informacji, które są publikowane przez portale internetowe, przewidywana jest waloryzacja zarówno procentowa, jak i kwotowa.

W takim przypadku minimalna emerytura zostałaby podniesiona kwotowo. Obecnie wynosi ona 1 588 zł 44 gr, a po podwyżce o 300 zł wzrosłaby do 1 888 zł 44 gr brutto. Osoby otrzymujące świadczenia poniżej 2 800 zł brutto miałyby zagwarantowane podwyżki kwotowe. Wyższe emerytury z kolei byłyby podnoszone procentowo, ponieważ byłoby to bardziej korzystne. Ten program to na razie jednak tylko plany, a więc nie umieszczaliśmy go w naszych wyliczeniach.