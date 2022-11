Mamy wyliczenia emerytur na 2023 rok. To już pewne - taka będzie waloryzacja emerytur [2.11.22]

Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest zawsze w marcu. To średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Co oznacza poziom waloryzacji 113,8 procent dla poszczególnych emerytur? Zobacz wyliczenia na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pexels