Mamy wyliczenia emerytur po waloryzacji od marca 2024. Takie są podwyżki emerytur [4.03.24]

Co to jest inflacja emerycka i ile wyniosła w 2023 roku?

Co to jest inflacja emerycka i ile wyniosła w 2023 roku?

Inflacja emerycka to średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Jest to jeden z czynników brany pod uwagę przy waloryzacji świadczeń dla seniorów.

Ile wzrastają emerytury w 2024 roku?

Emerytury i renty waloryzowane są co roku. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy m.in. od poziomu inflacji. W 2023 roku wyniosła ona w przypadku średniej krajowej inflacji – 11,4 proc. oraz inflacji emeryckiej – 11,9 proc. Do waloryzacji używa się wskaźnika tej inflacji, która była wyższa.

Najniższa emerytura - ile wynosi od marca 2024?

W wyniku waloryzacji najniższa gwarantowana minimalna emerytura wynosi 1780,96 zł brutto. Wzrasta o 192,52 zł. Trzeba jednak pamiętać, że na minimalną emeryturę konieczny jest staż ubezpieczeniowy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Tej samej wysokości są minimalne renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1335,72 zł brutto. Świadczenie przedemerytalne to natomiast 1794,70 zł brutto.