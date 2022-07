Mamy wyliczenia pensji od lipca 2022 roku. Oto oficjalny kalkulator wynagrodzeń [25.07.22] Jakub Stykowski

Dzięki kalkulatorowi wynagrodzeń można sprawdzić np. jaką otrzyma pensję pracownik będący na etacie, który złożył PIT2, ma standardowe koszty, nie uczestniczy w PPK, miał rolowanie zaliczki, a także korzystał z ulgi dla średnich klas.

Reforma Polskiego Ładu ma być korzystna dla ok. 25 milionów podatników. Ekonomiści przewidują, że na zmianach podatkowych zyska zdecydowana większość Polaków i jest to dobry krok w kierunku uporządkowania Polskiego Ładu. Dwie najważniejsze reformy Polskiego Ładu to: obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. oraz rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej.